هذه قيمة الجائزة المالية التي سيحصل عليها الفائز بماراطون الرباط ﻿

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وبمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،عن تنظيم الدورة الرابعة لماراطون الرباط الدولي يوم الأحد 4 مارس 2018 ، تحت



"شوف سبور": عبدالغفور ضرار



أعلنت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وبمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،عن تنظيم الدورة الرابعة لماراطون الرباط الدولي يوم الأحد 4 مارس 2018 ، تحت الرعاية الملكية، بمشاركة عداؤين من مغاربة العالم ومن المهاجرين المقيمين بالمغرب.

وأكد بلاغ توصلت "شوف سبور" بنسخة منه أن الدورة الرابعة من ماراطون الرباط الدولي، ستعرف مشاركة عدائين مغاربة و عدائين دوليين من مختلف الجنسيات، وإجراء ثلاث سباقات : الماراطون، نصف الماراطون و 80 كلم.

يذكر أن الفائز بماراطون الرباط الدولي، سيحصل على جائزة مالية بقيمة 12 ألف دولار ، وهي القيمة ذاتها، بالنسبة لمسابقة الإناث، كما خصص للفائزين السبع الأوائل جوائز مالية.