 وزارة بنعتيق تُــكرم النساء المقاوِلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة بيان الناشرة لصحيفة بيان اليوم تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش | بوليتيك

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة ''بيان'' الناشرة لصحيفة ''بيان اليوم'' تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة الجميلة و الوحش | بووز

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة ''الجميلة و الوحش''

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة | ثقافة و فنون

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط | حوادث و حقوق

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط

فيديو : اهداف اتلتيكو مدريد و ليغانيس 4-0 ..سوبر هاتريك غريزمان / الدوري الإسباني | بووز

فيديو : اهداف اتلتيكو مدريد و ليغانيس 4-0 ..سوبر هاتريك غريزمان / الدوري الإسباني

صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل | دولي

صادم..إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم خلال تعرضهن للاغتصاب والقتل

شاهد أهداف وملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا 3-0 ..تألق دي ماريا في ربع نهائي كأس فرنسا | بووز

شاهد أهداف وملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا 3-0 ..تألق دي ماريا في ربع نهائي كأس فرنسا

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر | حوادث و حقوق

فيديو يهز الواتساب بالمغرب..شخص كيمارس الجنس على صاحبتو في الشارع وحصلوه وصوروه والفيديو نتاشر

هام للمغاربة..تغيير البيرمي والبطاقات الرمادية | مجتمع

هام للمغاربة..تغيير البيرمي والبطاقات الرمادية

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

وزارة بنعتيق تُــكرم النساء المقاوِلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 14:16 وزارة بنعتيق تُــكرم النساء المقاوِلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة | بوليتيك
وزارة بنعتيق تُــكرم النساء المقاوِلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وبشراكة مع جمعية النساء المقاولات بالمغرب، في إطار تفعيل الجهة الثالثة عشر الخاصة بمغاربة العالم المقاولين وبمناسبة

"شوف تيفي"

 

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وبشراكة مع جمعية النساء المقاولات بالمغرب، في إطار تفعيل الجهة الثالثة عشر الخاصة بمغاربة العالم المقاولين وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، النسخة الثالثة من المبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب تحت شعار الابتكار و الرقمنة : "أي دور ريادي للنساء" يومي 2 و 3 من مارس 2018 بمراكش ، تحت الرعاية الملكية.

وحسب بلاغ صحفي توصلت به "شوف تيفي" فسيشارك في هذا الحدث حوالي 40 من النساء المقاولات من مغاربة العالم اللواتي يمثلن أكثر من 20 بلدا من أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) وإفريقيا (السنغال، ومالي، وجنوب إفريقيا ، والغابون ، وكوت ديفوار) ، والشرق الأوسط ( الإمارات العربية المتحدة، الأردن ) وأوروبا. حيث يشتغلن في القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيات الحديثة والمالية والصناعة والاتصالات والخدمات والتدريس....

وأكد البلاغ أن الهدف من هذه النسخة الثالثة هو الاحتفال بالمقاولة النسائية من جهة و من جهة أخرى تسليط الضوء على النساء اللواتي جعلن من التكنولوجيا الرقمية رافعة للنمو مما سيساهم في خلق فضاء للتواصل من أجل التشجيع على تبادل الخبرات والتواصل مع الخبراء المتخصصين في تطوير المقاولات.

وأشارت الورقة التأطيرية الخاصة بهذه الدورة فإن المقاولة النسائية، تشكل مجالا لتقييم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمرأة،وتمثل أيضا إطارا لتقييم الشراكة بين المؤسسات العمومية والجمعيات النسائية من أجل الاستجابة لانتظارات المرأة.

وأكدت الورقة أن الاعتماد على المرأة في مجال الاستثمار، يعد أحد أنجع السبل لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث أن الاستثمارات المنجزة في البرامج الخاصة بالمرأة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التنمية، لأن النساء يكرسن عموما قدرا أكبر من دخلهن للصحة والتعليم والاهتمام بأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

وأبرزت الورقة التـأطيرية أن هذه الكفاءات النسوية مطالبة للمشاركة بطريقة فعالة و ناجعة في مسلسل التنمية والحداثة الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرائدة للملك محمد السادس، مشيرة إلى أن النساء المقاولات من مغاربة العالم تلعبن دورا مهما في نقل التحولات التكنولوجية والثقافية التي أصبحت تندمج شيئا فشيئا في المخططات والاستراتيجيات المختلفة لسياستنا التنموية، المستوحاة من رؤية قادرة على التكيف مع تحديات الهجرة ومواكبة الاندماج المتناغم لمغاربة العالم في بلدان الاستقبال مع الحفاظ وتقوية الروابط مع البلد الأم.

وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الجهة الثالثة عشر" الخاصة بمغاربة العالم المقاولين التي سوف تعمل عبر أرضية رقمية تفاعلية من شأنها أن تمكن المقاولين من مغاربة العالم الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما ستوفر كذلك للتواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصادين.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المرأة المقاولين الاتحاد العام لمقاولات المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة بيان الناشرة لصحيفة بيان اليوم تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش | بوليتيك

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة ''بيان'' الناشرة لصحيفة ''بيان اليوم'' تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش

بالصور.. لحظة مغادرة الملك محمد السادس المستشفى بباريس بعد نجاح عمليته الجراحية | بوليتيك

بالصور.. لحظة مغادرة الملك محمد السادس المستشفى بباريس بعد نجاح عمليته الجراحية

أول صورة للملك محمد السادس وهو يغادر المصحة والمغاربة فرحانين بنجاح العملية | بوليتيك

أول صورة للملك محمد السادس وهو يغادر المصحة والمغاربة فرحانين بنجاح العملية

عـــاجل..رئيسة تحرير موقع بوعشرين تخرج عن صمتها بعد استدعائها في القضية..ماعندي حتى علاقة جنسية مع بوعشرين و أنا ملك لنفسي ولأمي.. | بوليتيك

عـــاجل..رئيسة تحرير موقع بوعشرين تخرج عن صمتها بعد استدعائها في القضية..''ماعندي حتى علاقة جنسية مع بوعشرين و أنا ملك لنفسي ولأمي..''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الابراهيمي..حنا منخرطين و من حقنا ندير الجمع العام باش نديرو رئيس جديد ديال الرجاء | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

الابراهيمي..حنا منخرطين و من حقنا ندير الجمع العام باش نديرو رئيس جديد ديال الرجاء

نُصير بعد فوز الوداد على الجيش..غادي نلعبو على لقب البطولة مع البنزرتي | خارج البلاطو

نُصير بعد فوز الوداد على الجيش..غادي نلعبو على لقب البطولة مع البنزرتي

منخرط رجاوي يُفجرها بعد إلغاء الجمع العام الاستثنائي للرجاء..هاذشي مستهدف و هاذ الناس إيلا بغاو حسبان يبقا حنا نمشيو فحالنا | خارج البلاطو

منخرط رجاوي يُفجرها بعد إلغاء الجمع العام الاستثنائي للرجاء..هاذشي مستهدف و هاذ الناس إيلا بغاو حسبان يبقا حنا نمشيو فحالنا

بالفيديو..لحظة إلغاء الجمع العام للرجاء و منع المنخرطين من دخول الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة إلغاء الجمع العام للرجاء و منع المنخرطين من دخول الفندق

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة بيان الناشرة لصحيفة بيان اليوم تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير بالتحرش | بوليتيك
منذ 50 دقيقة

عاجل.. بعد قضية بوعشرين:شركة ''بيان'' الناشرة لصحيفة ''بيان اليوم'' تكشف حقيقة اتهام مستخدمة لمدير

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة الجميلة و الوحش | بووز

مغربية شابة تدافع عن زوجها الكويتي السبعيني رغم فارق السن بينهما وتحطم صورة ''الجميلة و الوحش''

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة | ثقافة و فنون

مثير..انتشار صور لبهلول مع فتاة معنقها وما زال مراتو نفيسة

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط | حوادث و حقوق

سيدة تتهم شرطيا بالتحرش بالرباط ومديرية الحموشي تدخل على الخط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.