وزارة بنعتيق تُــكرم النساء المقاوِلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ﻿

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وبشراكة مع جمعية النساء المقاولات بالمغرب، في إطار تفعيل الجهة الثالثة عشر الخاصة بمغاربة العالم المقاولين وبمناسبة

"شوف تيفي"

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وبشراكة مع جمعية النساء المقاولات بالمغرب، في إطار تفعيل الجهة الثالثة عشر الخاصة بمغاربة العالم المقاولين وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، النسخة الثالثة من المبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب تحت شعار الابتكار و الرقمنة : "أي دور ريادي للنساء" يومي 2 و 3 من مارس 2018 بمراكش ، تحت الرعاية الملكية.

وحسب بلاغ صحفي توصلت به "شوف تيفي" فسيشارك في هذا الحدث حوالي 40 من النساء المقاولات من مغاربة العالم اللواتي يمثلن أكثر من 20 بلدا من أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) وإفريقيا (السنغال، ومالي، وجنوب إفريقيا ، والغابون ، وكوت ديفوار) ، والشرق الأوسط ( الإمارات العربية المتحدة، الأردن ) وأوروبا. حيث يشتغلن في القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيات الحديثة والمالية والصناعة والاتصالات والخدمات والتدريس....

وأكد البلاغ أن الهدف من هذه النسخة الثالثة هو الاحتفال بالمقاولة النسائية من جهة و من جهة أخرى تسليط الضوء على النساء اللواتي جعلن من التكنولوجيا الرقمية رافعة للنمو مما سيساهم في خلق فضاء للتواصل من أجل التشجيع على تبادل الخبرات والتواصل مع الخبراء المتخصصين في تطوير المقاولات.

وأشارت الورقة التأطيرية الخاصة بهذه الدورة فإن المقاولة النسائية، تشكل مجالا لتقييم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمرأة،وتمثل أيضا إطارا لتقييم الشراكة بين المؤسسات العمومية والجمعيات النسائية من أجل الاستجابة لانتظارات المرأة.

وأكدت الورقة أن الاعتماد على المرأة في مجال الاستثمار، يعد أحد أنجع السبل لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث أن الاستثمارات المنجزة في البرامج الخاصة بالمرأة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التنمية، لأن النساء يكرسن عموما قدرا أكبر من دخلهن للصحة والتعليم والاهتمام بأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

وأبرزت الورقة التـأطيرية أن هذه الكفاءات النسوية مطالبة للمشاركة بطريقة فعالة و ناجعة في مسلسل التنمية والحداثة الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرائدة للملك محمد السادس، مشيرة إلى أن النساء المقاولات من مغاربة العالم تلعبن دورا مهما في نقل التحولات التكنولوجية والثقافية التي أصبحت تندمج شيئا فشيئا في المخططات والاستراتيجيات المختلفة لسياستنا التنموية، المستوحاة من رؤية قادرة على التكيف مع تحديات الهجرة ومواكبة الاندماج المتناغم لمغاربة العالم في بلدان الاستقبال مع الحفاظ وتقوية الروابط مع البلد الأم.

وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الجهة الثالثة عشر" الخاصة بمغاربة العالم المقاولين التي سوف تعمل عبر أرضية رقمية تفاعلية من شأنها أن تمكن المقاولين من مغاربة العالم الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما ستوفر كذلك للتواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصادين.