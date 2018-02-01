والد نيمار يعلن عن مدة غياب ابنه عن الميادين ﻿

أعلن والد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، أن ابنه سيغيب ستة أسابيع على الأقل عن الميادين الكروية بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد المنصرم خلال مباراة مارسيليا.

شوف سبور

أعلن والد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، أن ابنه سيغيب ستة أسابيع على الأقل عن الميادين الكروية بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد المنصرم خلال مباراة مارسيليا.

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس، فإن نيمار الأب أوضح فجر الأربعاء للقناة البرازيلية لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية "باريس سان جيرمان يعرف تماما أنه لا يستطيع الإعتماد على نيمار في مبارياته المقبلة أمام ريال مدريد برسم إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، إذ سيمتد علاجه من ستة إلى ثمانية أسابيع، سواء أجرى عملية جراحية أم لا".

ولم يعلن النادي الباريسي فترة غياب نيمار الذي انضم إلى صفوفه في صيف العام 2017 قادما من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.