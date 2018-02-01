يا ربي السلامة.. كلب متوحش قتل طفلة مولاه بمدينة أكادير+فيديو وتفاصيل جر مرعبة ﻿

اهتز حي الخيام بمدينة أكادير مساء أمس الثلاثاء، على وقع حادث جد خطير، راحت ضحيته طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن قتلها كلب والدها بسطح منزل الأسرة.

"شوف تيفي"

اهتز حي الخيام بمدينة أكادير مساء أمس الثلاثاء، على وقع حادث جد خطير، راحت ضحيته طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن قتلها كلب والدها بسطح منزل الأسرة.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الفاجعة، فإن الطفلة الضحية، صعدت إلى سطح منزل أسرتها، حيث يضع والدها الذي يعمل كحارس أمن خاص كلبيه، مشيرة إلى أن كلبا هاجم الطفلة وأحكم السيطرة عليها من خلال عضة على مستوى العنق لتلفظ أنفاسها الأخيرة، بالرغم من تدخل والدي الطفلة والجيران الذين حاولوا تخليص الضحية من أنياب الكلب.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث أثار الرعب والهلع وصدمت جيران والدي الضحية، حيث لم يصدق الجميع مصرع الطفلة بطريقة وحشية ودموية.