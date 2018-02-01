منتوجات جديدة لفيني بروسيت في الأسواق المغربية ﻿

بشراكة مع Storax الساتل Ranger، تطرح فيني بروسيت، نظام تخزين مدمج للألواح والحاويات في الأسواق المغربية.

شــــوف تيفي:

بشراكة مع Storax الساتل Ranger، تطرح فيني بروسيت، نظام تخزين مدمج للألواح والحاويات في الأسواق المغربية.

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" يمكن الساتل Ranger من تحسين التكاليف وتطوير وفرة المواد المخزنة بفضل خدمة نقل مستقلة تتكلف بنقل الألواح في الأرفف.

وعلى وجه التحديد يتم وضع الألواح داخل ممرات رفوف التجميع ويتم نقلها من قبل ناقلات داخل هذه الممرات بفضل سكك كما يسمح أيضا بتوفير مساحة بنسبة تصل إلى 90٪ في حالة ما يتم تعميم عناصر التخزين.

و يتم تثبيت الساتل Ranger بسرعة، في أقل من ستة أسابيع، ويتم العمل به في العالم من قبل رواد الخدمات اللوجستيكية وهو يناسب خاصة مجالات العمل القصوى، كغرف التبريد كما أنه يتوافق مع الأنظمة الأوروبية الحالية.