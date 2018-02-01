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عاجل.. توقف الدراسة بجهة سوس ماسة بسبب سوء الأحوال الجوية

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 13:19 عاجل.. توقف الدراسة بجهة سوس ماسة بسبب سوء الأحوال الجوية | مجتمع
عاجل.. توقف الدراسة بجهة سوس ماسة بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، توقيف الدراسة لبقية يومه الأربعاء 28 فبراير، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، المتواجدة

"شوف تيفي"

 

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، توقيف الدراسة لبقية يومه الأربعاء 28 فبراير، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، المتواجدة في أقاليم أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول، واشتوكة آيت باها وتيزنيت، وذلك بعد النشرة الخاصة الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية أمس الثلاثاء.

ووفق بلاغ الأكاديمية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن الدراسة سيتم استئنافها يوم غد الخميس 1 مارس، مبرزا بأن قرار التوقيف، جاء بناء على مذكرة وزارية تدعو إلى الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية، كشفت في نشرة خاصة وقوع اضطرابات مناخية تتمثل في أمطار رعدية ورياح قوية في العديد من المناطق بالمملكة.



‫شوف تيفي

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