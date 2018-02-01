خيري ينادي على 22 لاعبا لمواجهة الوداد الرياضي ﻿

"شوف سبور"
قام مدرب فريق الجيش الملكي عبد الرزاق خيري بالمناداة على 22 لاعبا لمواجهة الوداد الرياضي برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية.
وشهدت اللائحة غياب سعد اللمطي و بودراري لاختيارات المدرب عبد الرزاق خيري.
وفيما يلي لائحة العساكر لمباراة الكلاسيكو أمام الوداد:
محمد أمين البورقادي وياسين الحظ ويوسف أوشوية والمهدي الخلاطي وابراهيما باكايوكو وأيوب العملود وإلياس الحداد ومحمد الشيخي والعدول وأنس المرابط وطوبيو كوليبالي والمهدي برحمة ويوسف القديوي ومحمد الفقيه وبوبكر تونغارا ومصطفى اليوسفي وصابر الغنجاوي وابراهيم البزغودي والخلاوي وبانو دياوارا وتوفيق إجروتن ومحمد كمال.