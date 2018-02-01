انفــــراد.. 7 فيديوهات حميمية صـادمة لمسؤولة في الموقع التابع لمجموعة بوعشرين و القضية فالمحكمة ﻿

في جديد قضية مدير نشر يومية أخبار اليوم، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة يومه الأربعاء، أن إحدى المسؤولات في الموقع التابع لمجموعة بوعشرين الإعلامية وجدت نفسها في ورطة كبيرة جدا بعد اعتقال الأخير.

شــــوف تيفي:

في جديد قضية مدير نشر يومية أخبار اليوم، علمت "شوف تيفي" من مصادر موثوقة يومه الأربعاء، أن إحدى المسؤولات في الموقع التابع لمجموعة بوعشرين الإعلامية وجدت نفسها في ورطة كبيرة جدا بعد اعتقال الأخير.

و كشفت مصادرنا المطلعة، أن الصحافية المذكورة متورطة في أشرطة فيديو توجد بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث ظهرت في 7 فيديوهات في وضعيات حميمية مع بوعشرين .

و سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي، أن استدعت المسؤولة المذكورة، و استمعت لها في قضية توفيق بوعشرين المتهم في قضايا الاغتصاب و الاعتداء الجنسي بالقوة و الاتجار في البشر.