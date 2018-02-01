 هذه لائحة الوداد الرياضي لمواجهة الجيش الملكي ﻿
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هذه لائحة الوداد الرياضي لمواجهة الجيش الملكي

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 12:49 هذه لائحة الوداد الرياضي لمواجهة الجيش الملكي | سبور
هذه لائحة الوداد الرياضي لمواجهة الجيش الملكي
حدد مدرب فريق الوداد الرياضي التونسي فوزي البنزرتي، لائحة لاعبيه لمواجهة فريق الجيش الملكي برسم الدورة 18 من البطولة الاحترافية.

"شوف سبور"

 

حدد مدرب فريق الوداد الرياضي التونسي فوزي البنزرتي، لائحة لاعبيه لمواجهة فريق الجيش الملكي برسم الدورة 18 من البطولة الاحترافية.

وعرفت اللائحة استبعاد كل من شيكاتارا و وليد الكرتي بسبب اختيارات المدرب، فيما يغيب كل من ابراهيم النقاش و زكرياء الهاشيمي بسبب الاصابة.

إليكم لائحة الفريق الاحمر:

زهير العروبي وياسين الخروبي وعبداللطيف نوصير ومحمد الناهيري وعبد الحميد الكوثري وأمين العطوشي والشيخ ابراهيم كومارا ونعيم أعراب وصلاح الدين السعيدي وجمال ايت بنيدير ورشيد حسني ودانييل أدجي وأنس الأصباحي وإسماعيل الحداد وأمين تيغازوي و أليخاندرو كينتانا ومحمد أولاد وأيمن الحسوني.



 

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