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عـــاجل.. مندوبية السجون تكذب تصريحات زيان و دفاع بوعشرين حول ظروف اعتقاله وهاشنو وقع ليه منني وصل لسجن عين برجة

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 12:34 عـــاجل.. مندوبية السجون تكذب تصريحات زيان و دفاع بوعشرين حول ظروف اعتقاله وهاشنو وقع ليه منني وصل لسجن عين برجة | مجتمع
عـــاجل.. مندوبية السجون تكذب تصريحات زيان و دفاع بوعشرين حول ظروف اعتقاله وهاشنو وقع ليه منني وصل لسجن عين برجة
خرجت المندوبية السامية للسجون يومه الأربعاء ببلاغ كذبت فيه تصريحات هيأة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين و أكدت أن النزيل المذكور لم يتقدم بأية شكاية تخص ظروف إقامته منذ إيداعه بسجن عين برجة

شـــوف تيفي:

 

خرجت المندوبية السامية للسجون يومه الأربعاء ببلاغ كذبت فيه تصريحات هيأة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين و أكدت أن النزيل المذكور لم يتقدم بأية شكاية تخص ظروف إقامته منذ إيداعه بسجن عين برجة بالدارالبيضاء..

و كشفت مندوبية السجون في بلاغ توصلت "شوف تيفي بنسخة منه" أنه بمجرد إيداع بوعشرين بالمؤسسة السجنية بتاريخ 26 فبراير 2018، تم تمكينه من جميع الحقوق التي يخولها له القانون، حيث تم مده بدليل النزيل، وعرضه على الطاقم الطبي للمؤسسة، مع تمكينه من سرير ووسادة وأغطية كافية داخل غرفة تستجيب للمعايير المطلوبة، ومزودة بجهاز تلفاز، كما تم تزويده بجميع الأواني الخاصة بالأكل وكذا بمواد النظافة، إضافة إلى وجبة العشاء. –

و أضاف البلاغ، بتاريخ 27 فبراير 2018، استفاد النزيل توفيق بوعشرين من الوجبات الغذائية الرئيسية، كما استفاد من الفسحة وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية،إضافة إلى ما سبق، استفاد النزيل المذكور من الزيارة العائلية في شخص شقيقه، والذي جلب له مجموعة مــن الأغراض، عبارة عن كتب ومجلات وكذا ملابس وأغطية، قدمت له بعد إخضاعها للتفتيش وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، كما أودع لفائدته مبلغا ماليا بمقصف المؤسسة، اقتنى به في نفس اليوم مجموعة من المقتنيات، من ضمنها دفتــر وأقلام.

كما استفاد النزيل المذكور من زيارة محامييه الأربع والمخابرة معهم إلى حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

و أكد ذات المصدر، من خلال ما سبق، أن تصريحات دفاع المعني بالأمر لا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة.

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين اعتقال دفاع

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