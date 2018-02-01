الوداد في ورطة بسبب الرجاء ﻿

وجد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم نفسه أمام ورطة حقيقية بعدما عمد غريمه الرجاء البيضاوي إلى برمجة مباراته ضد نواذيبو الموريتاني برسم ذهاب الدور الأول لكأس الكاف يوم الثلاثاء الموافق لـ 6 مارس

شوف سبور



وجد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم نفسه أمام ورطة حقيقية بعدما عمد غريمه الرجاء البيضاوي إلى برمجة مباراته ضد نواذيبو الموريتاني برسم ذهاب الدور الأول لكأس الكاف يوم الثلاثاء الموافق لـ 6 مارس المقبل.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الأربعاء، فإن التاريخ الذي اختاره الرجاء سيمنع فريق ويليامس فيل الإيفواري من إجراء حصته التدريبية على مركب محمد الخامس قبل 24 ساعة من موعد المباراة الرسمية كما تقضي بذلك لوائح الكونفدرالية الإفريقية وذلك باعتبار أن الفريق الأحمر سيجري مباراته ضد الفريق الإيفواري في السابع من الشهر المقبل.

وسيقوم الوداد بمراسلة الكاف لإخبارها بالأمر من أجل تسوية المشكلة وتفادي عقوبات الكاف إذ من المنتظر أن تقوم بإخبار وليامس فيل الإيفواري من أجل تطويق المشكل باقتراح إمكانية برمجة الحصة التدريبية يوم الإثنين بعد الحصة الرسمية لنادي نواذيبو الموريتاني.





