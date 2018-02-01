سائق السيارة الخفيفة ضحية حادث ابن جرير ... يوجد في حالة حرجة بعدما اضرب راسو بسيدي بوعثمان ﻿

كشف مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن السائق صاحب السيارة التي احترقت و تسببت في وفاة 5 مشجعين رجاويين، والذي يوجد تحت الحراسة النظرية بسيدي بوعثمان ، قد تعرض لإصابة على مستوى الرأس، حيث أقدم على ضرب رأسه

"شوف سبور"

كشف مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن السائق صاحب السيارة التي احترقت و تسببت في وفاة 5 مشجعين رجاويين، والذي يوجد تحت الحراسة النظرية بسيدي بوعثمان ، قد تعرض لإصابة على مستوى الرأس، حيث أقدم على ضرب رأسه بنفسه، و يتواجد حاليا في حالة حرجة.

وأضافت نفس المصادر، أن صاحب السيارة مازال تحت تأثير الصدمة، بعدما تم تحميله مسؤولية الحادث الذي أدى إلى وفاة 5 مشجعين رجاويين حرقا قرب ابن جرير.

ويذكر أن خمسة مشجعين رجاويين لقوا مصرعهم، يوم الأحد الماضي، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة، في طريقهم إلى مدينة مراكش لحضور مباراة الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية التي جمعت بين فريقي الرجاء والكوكب المراكشي.