تعيين عبد الواحد بنحساين مدربا جديدا خلفا ليوسف فرتوت ﻿

قرر مسؤولو فريق المغرب التطواني، تعيين عبد الواحد بنحساين، مدربا للفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا ليوسف فرتوت المقال.

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

قرر مسؤولو فريق المغرب التطواني، تعيين عبد الواحد بنحساين، مدربا للفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا ليوسف فرتوت المقال.

وسيقود اللاعب السابق للفريق التطواني أول حصة تدريببة له مع الفريق اليوم، استعدادا للمباراة التي سيستضيف فيها فريق سريع واد زم برسم الدورة 19 من البطولة الاحترافية.

ويعتبر بنحساين رابع مدرب يقود الفريق التطواني ، بعد كل من فؤاد الصحابي وعبد الحق بنشيخة ويوسف فرتوت. ويحتل نادي المغرب التطواني، المركز الأخير، بجدول ترتيب البطولة الاحترافية ، برصيد 10 نقاط.