أسر ضحايا فاجعة ابن جرير في طريقهم لاستعادة جثث فلذات أكبادهم ﻿

تتجه أسر ضحايا الحادث المؤلم الذي تسبب في وفاة 5 شبان من جمهور الرجاء، اليوم الأربعاء، من الدار البيضاء صوب مدينة مراكش الحمراء لاستعادة جثث فلذات كبدهم بعد التعرف على هوياتهم عن طريق الحمض النووي.

شوف سبور

تتجه أسر ضحايا الحادث المؤلم الذي تسبب في وفاة 5 شبان من جمهور الرجاء، اليوم الأربعاء، من الدار البيضاء صوب مدينة مراكش الحمراء لاستعادة جثث فلذات كبدهم بعد التعرف على هوياتهم عن طريق الحمض النووي.

وللاشارة فقد تعرض خمسة رجاويين لحادثة سير مؤلمة وهم في طريقهم إلى مدينة مراكش لمتابعة مباراة فريقهم الرجاء البيضاوي أمام نادي الكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية جراء انقلاب سيارة متوسطة الحجم كانت تقل 7 أفراد.

ومعلوم أن احتراق السيارة تسبب في تفحم الضحايا الخمسة مما تسبب في صعوبة التعرف على هوياتهم.