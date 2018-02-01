بعد قرار المنع: فتوى جديدة بخصوص التقاط صور السيلفي خلال الحج ﻿

بعد أشهر من إصدار السلطات لقرار منع التقاط صور ''السلفي'' بالحرم المكي، أكد أمين الفتوى في ''دار الإفتاء'' المصرية، أحمد ممدوح، أن الأصل في التقاط الصور التذكارية خلال أداء مناسك الحج والعمرة جائز.

''شوف تيفي''

بعد أشهر من إصدار السلطات لقرار منع التقاط صور ''السلفي'' بالحرم المكي، أكد أمين الفتوى في ''دار الإفتاء'' المصرية، أحمد ممدوح، أن الأصل في التقاط الصور التذكارية خلال أداء مناسك الحج والعمرة جائز.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية التي أوردت الخبر يوم أمس الثلاثاء، فقد قال أحمد ممدوح في فيديو نشرته ''دار الإفتاء'' المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'': ''عند تصوير حدث عائلي أو شيء تذكاري فهذا جائز، ولكن عند تصوير شيء لا يرضي الله فهذا ممنوع..استخدام الكاميرا والتصوير لا يبطل الحج ولا ينقص من ثوابه، ولكن يجب ألا يخرجنا الانشغال بالتصوير من الحالة الروحانية التي نكون فيها''.

وأوضح المفتي بأن الحج رحلة روحية وهو رحلة العمر، والإنسان يذهب إلى هناك تاركا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدي الله ليرجع كما ولدته أمه، وبهذا لا مانع من أن يلتقط الحاج صورة أمام الكعبة أو بوقفة عرفة، ولكن يجب الحرص على ألا يخرجه هذا الأمر عن روحانية الحج والخشوع.