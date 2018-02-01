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هذه مدة غياب البرازيلي نيمار عن الملاعب

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 03:24 هذه مدة غياب البرازيلي نيمار عن الملاعب | سبور
هذه مدة غياب البرازيلي نيمار عن الملاعب
أكدت صحيفة ''أس'' الإسبانية يومه الثلاثاء، أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان سيخضع لجراحة ستؤدي لغيابه شهرين عن الملاعب بعد إصابته بالتواء في الكاحل وشرخ في مشط قدمه اليمنى.

''شوف سبور''

 أكدت صحيفة ''أس'' الإسبانية يومه الثلاثاء، أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان سيخضع لجراحة ستؤدي لغيابه شهرين عن الملاعب بعد إصابته بالتواء في الكاحل وشرخ في مشط قدمه اليمنى.

وأصدر نادي العاصمة الفرنسية باريس بياناً رسمياً ، أن اللاعب سيغيب عن المباراة المصيرية لفريقه على ملعب (حديقة الأمراء) في 6 مارس المقبل أمام ريال مدريد والتي يدخلها باريس سان جيرمان بهدف تعويض خسارة الذهاب على ملعب (سانتياغو برنابيو) بنتيجة (3-1) في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن نيمار كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة أوليمبيك مارسيليا في الجولة الـ27 من الـ(ليغ آ) وخرج خلالها محمولا على محفة (بياص) وعلامات الألم تبدو على وجهه بينما دخل في نوبة بكاء، حيث كان فريقه متقدما بثلاثة أهداف دون رد.

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نيمار باريس سان جيرمان شوف سبور

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