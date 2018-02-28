مثير وبالصور..شاب مغربي دخل في علاقة حب مع أمريكية زوينة غادي تصوب ليه لوراق ﻿

دخلت فتاة أمريكية شابة تدعى ''نيكول'' في علاقة حب مع شاب مغربي، وقررت الزواج به، بعد قضائها لـ 90 يوما برفقته بالمغرب، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية.

''شوف تيفي''

دخلت فتاة أمريكية شابة تدعى ''نيكول'' في علاقة حب مع شاب مغربي، وقررت الزواج به، بعد قضائها لـ 90 يوما برفقته بالمغرب، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية.

وحسب موقع '' intouchweekly'' فإن ''نيكول'' تستعد للقيام برحلة إلى المغرب من أجل الزواج بحبيبها المغربي، حتى يتمكنا من السفر معا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الموقع المذكور بأن الشابة الأمريكية، تنتظر الحصول على مبلغ مالي، حتى تتمكن من السفر إلى المغرب للقاء حبيبها.

ونشرت الأمريكية عبر حسابها بالإسنتغرام، مجموعة من الصور مع حبيبها المغربي، وأكدت من خلال تدويناتها عن حبها وعشقها الكبير له.