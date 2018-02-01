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الإعدام لمتهم قام بتقطيع شابة والتخلص منها داخل حقيبة

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 02:47 الإعدام لمتهم قام بتقطيع شابة والتخلص منها داخل حقيبة | مجتمع
الإعدام لمتهم قام بتقطيع شابة والتخلص منها داخل حقيبة
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالإعدام في حق المتهم في جريمة القتل البشعة التي ذهبت ضحيتها شابة في العقد الثالث بعد أن قطع جثثها بمنشار ورمي أطرافها في أماكن مختلفة بالرباط

شوف تيفي

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالإعدام في حق المتهم في جريمة القتل البشعة التي ذهبت ضحيتها شابة في العقد الثالث بعد أن قطع جثثها بمنشار ورمي أطرافها في أماكن مختلفة بالرباط ومراكش، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء.

وكانت تفاصيل هذه الجريمة البشعة قد انكشفت في 29 يوليوز 2016 بعد معاينة عاملات النظافة بمحطة القطار بمراكش لحقيبة متخلى عنها داخل القطار فتم إخطار المصالح الأمنية التي كانت صدمتها قوية بعد العثور على جذع رجلين ويدين تم فصلهما عن الكفين.

وكشفت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش أن الحقيبة تم التخلص منها في قطار كان قادما من مدينة الرباط في اتجاه مراكش قبل أن تعثر مصالح الأمن بمدينة الرباط في اليوم نفسه على أطراف أخرى تعود إلى الجثة نفسها في حاوية للقمامة بالقرب من نزهة حسان حيث اتضح أن الأمر مرتبط بجريمة واحدة وأن مرتكبها وجد صعوبة في التعامل مع الجثة وقام بتقطيعها والتخلص منها بطريقة عجلت بوقوعه في قبضة الأمن.

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شوف تيفي حوادث وحقوق الإعدام متهم تقطيع حقيبة

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