الحموشي يعفي مسؤولين كبار بأكادير ﻿

مسلسل الإعفاءات على مستوى ولاية أمن أكادير الذي يشمل بالخصوص كبار الرؤوس، مازال مستمرا، فبعد الإعفاءات التي عرفها مطار أكادير وأطاحت برئيس مفوضيته ونائبه تم إعفاء رئيس مفوضية أمن ميناء المدينة

شوف تيفي

مسلسل الإعفاءات على مستوى ولاية أمن أكادير الذي يشمل بالخصوص كبار الرؤوس، مازال مستمرا، فبعد الإعفاءات التي عرفها مطار أكادير وأطاحت برئيس مفوضيته ونائبه تم إعفاء رئيس مفوضية أمن ميناء المدينة ذاتها.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن الإعفاء يأتي ضمن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت بأكادير وإنزكان منذ أسبوعين واُنجزت تقاريرا خلال 12 يوما من التنقل بين المصالح الأمنية والاستماع للمسؤولين والعناصر الأمنية التي ترد أسماؤها في التحقيقات وكان من نتائج التحقيقات الأولى إعفاء مسؤولين بالمطار ثم إعفاء رئيس مفوضية الميناء الذي تم تنقيله إلى المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة وتعيين عميد أمن مركزي بولاية أمن أكادير خلفا له وذلك بسبب اختلالات في التسيير تضمنها تقرير اللجنة التي زارت أكادير مؤخرا.