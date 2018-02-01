هاشنو تقرر فحق مشعوذ قدم سموم لزبوناته ﻿

ناقشت غرفة الاستئناف الجنحية بالبيضاء مساء الثلاثاء ملفا مثيرا يتعلق بمشعوذ وجهت إليه اتهامات بتقديم مواد مضرة بالصحة وممارسة طقوس الشعوذة والتنبؤ بعلم الغيب عن طريق احتراف التكهن بعدما فجرت

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ناقشت غرفة الاستئناف الجنحية بالبيضاء مساء الثلاثاء ملفا مثيرا يتعلق بمشعوذ وجهت إليه اتهامات بتقديم مواد مضرة بالصحة وممارسة طقوس الشعوذة والتنبؤ بعلم الغيب عن طريق احتراف التكهن بعدما فجرت متزوجة فضيحة فور منحها ملحا وماء استعملتهما فسببا لها تعفنات في جهازها التناسلي، وداهمت الضابطة القضائية وكر المتهم وضبطت 20 امرأة داخل بيته كن يرغبن في الحصول على علاج تطويع أزواجهن أو عشاقهن والحصول على وصفات للإنجاب.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن الظنين أوهمها بتوظيف ابنها بالأكاديمية العسكرية مصرحا لها أن جنرالا يتردد على منزله بحي ليساسفة بالبيضاء لقضاء أغراضه عن طريق عمليات تذويب اللدون وسيساعدها في توظيف ابنها، وفي تفاصيل القضية، جمعت الضابطة القضائية معلومات عن الموقوف فور توصلها بتعليمات مثيرة حول الضحية وسلبها مبالغ مالية مهمة قبل أن تصاب بمرض ما سبب لها مآسي نفسية واجتماعية داخل أسرتها ومع زوجها إذ كانت ترغب في استرجاع الزوج إضافة إلى مساعدة شقيقتها المقيمة بديار المهجر في الحصول على زوج.

وحينما داهم المحققون منزل الموقوف، حجزوا مخطوطات وجداول ومحاليل ومواد مضرة بالصحة إضافة إلى صور لضحايا آخرين كانت زوجاتهم وعشاقهم يرغبن في تطويعهن عن طريق ممارسة طقوس السحر والشعوذة وحجزت المحكمة الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم 5 مارس المقبل.