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بسبب إصابته.. هذا ما قرره الاتحاد البرازيلي في حق نيمار

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 02:08 بسبب إصابته.. هذا ما قرره الاتحاد البرازيلي في حق نيمار | سبور
بسبب إصابته.. هذا ما قرره الاتحاد البرازيلي في حق نيمار
بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يوم الأحد المنقضي أمام مارسيليا، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه أجل حتى 12 مارس المقبل، إعلان تشكيلة

شوف تيفي

 بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يوم الأحد المنقضي أمام مارسيليا، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه أجل حتى 12 مارس المقبل، إعلان تشكيلة المنتخب التي من المقرر أن تخوض مباريات ودية نهاية الشهر المقبل.

 وكان من المتوقع أن تُعلن، بعد غد الجمعة، عن اللائحة المستدعاة لإجراء مباراتين وديتين في 23 مارس ضد روسيا، وفي 27 منه ضد ألمانيا، استعدادا للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018 بدء من منتصف شهر يونيو المقبل.

 وقال منسق المنتخبات إيدو غاسبار، في تصريحات على الموقع الإلكتروني للاتحاد البرازيلي، ''هناك خمسة لاعبين على الأقل في حاجة إلى مزيد من المراقبة الطبية لكي نحصل على المعلومات الضرورية لإعلان القائمة''.

 وأعلن النادي الفرنسي أن نيمار أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن وشق في مشط القدم الأحد الماضي، في المباراة التي فاز فيها فريقه على مرسيليا 3-0 في البطولة المحلية، وخرج قبل نهايتها بأقل من ربع ساعة.

 ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الروسي المضيف في 23 مارس في موسكو، ويتوجه بعدها إلى برلين لمواجهة منتخب ألمانيا بطل العالم في ال27 منه.

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سبور نيمار شوف تيفي الاتحاد البرازيلي

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