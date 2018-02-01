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رغم الويكلو.. طبع تذاكر مباراة الرجاء واتحاد طنجة

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 01:29 رغم الويكلو.. طبع تذاكر مباراة الرجاء واتحاد طنجة | سبور
رغم الويكلو.. طبع تذاكر مباراة الرجاء واتحاد طنجة
صالحت عقوبات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جماهير الرجاء بالرئيس سعيد حسبان مؤقتا بعدما تم الاتفاق على طبع تذاكر قمة الفريق الأخضر واتحاد طنجة لحساب الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية

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 صالحت عقوبات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جماهير الرجاء بالرئيس سعيد حسبان مؤقتا بعدما تم الاتفاق على طبع تذاكر قمة الفريق الأخضر واتحاد طنجة لحساب الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية المقرر إجراؤها يوم الجمعة رغم الويكلو من أجل ضخ أموال بخزينة الفريق.

 وطالبت الجماهير بطبع التذاكر بعد إصدار عقوبة اللعب دون جمهور في حق الرجاء لمباراتين إثر أحداث الشغب الذي شهده ملعب مراكش الكبير الأحد المنصرم، وهو الشيء الذي استجابت له إدارة الرجاء والتي ستطرح ما لا يقل عن 25 ألف تذكرة للبيع قبل المباراة، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء.

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شوف تيفي سبور عقوبات الرجاء سعيد حسبان تذاكر اتحاد طنجة

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