 إتلاف كميات مهمة من المخدرات تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم.. شاب انتحر بقنطرة واد أم الربيع بأزمور | حوادث و حقوق

مؤلم.. شاب انتحر بقنطرة واد أم الربيع بأزمور

عاجل ..بعد خلود..ضحية ثانية تُفجرها في وجه بوعشرين..الحروري: بغا يغتاصبني بالقوة وهاشنو دار ليا منين رفضت +تفاصيل جد صادمة | مجتمع

عاجل ..بعد خلود..ضحية ثانية تُفجرها في وجه بوعشرين..الحروري: '' بغا يغتاصبني بالقوة وهاشنو دار ليا

شاهد بالفيديو .. الأمريكيون يعترفون الملف المغربي هو الأقرب للفوز بتنظيم مونديال 2026 | بووز

شاهد بالفيديو .. الأمريكيون يعترفون الملف المغربي هو الأقرب للفوز بتنظيم مونديال 2026

عاجل.. كسيدة خايبة بزاف بتزنيت والمصابون أساتذة | حوادث و حقوق

عاجل.. كسيدة خايبة بزاف بتزنيت والمصابون أساتذة

شاهد بالفيديو .. محلل بين سبورت مباراة الريال إنتهت بروح رياضية عكس مباراة الرجاء والكوكب | بووز

شاهد بالفيديو .. محلل بين سبورت مباراة الريال إنتهت بروح رياضية عكس مباراة الرجاء والكوكب

عاجل..الملك محمد السادس يغادر المصحة ويتواجد بهذا المكان | مجتمع

عاجل..الملك محمد السادس يغادر المصحة ويتواجد بهذا المكان

شاهد بالفيديو .. تقرير بيين سبورت عن كلاسيكو المغرب بين الوداد و الجيش الملكي | بووز

شاهد بالفيديو .. تقرير بيين سبورت عن كلاسيكو المغرب بين الوداد و الجيش الملكي

عاجل.. تلميذات كايسخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال | حوادث و حقوق

عاجل.. تلميذات كايسخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال

بعد قرار المنع: فتوى جديدة بخصوص التقاط صور السيلفي خلال الحج | دولي

بعد قرار المنع: فتوى جديدة بخصوص التقاط صور السيلفي خلال الحج

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

إتلاف كميات مهمة من المخدرات تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات

بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 01:06 إتلاف كميات مهمة من المخدرات تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات | مجتمع
إتلاف كميات مهمة من المخدرات تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات
قامت عناصر الجمارك والمصالح الأمنية بالداخلة، اليوم الثلاثاء، بإتلاف كميات من المخدرات ومواد غذائية منتهية الصلاحية، تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات، وذلك حسب الجمارك.

''شوف تيفي''+''و م ع''

قامت عناصر الجمارك والمصالح الأمنية بالداخلة، اليوم الثلاثاء، بإتلاف كميات من المخدرات ومواد غذائية منتهية الصلاحية، تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات، وذلك حسب الجمارك.

وأكد بادي محمدين، المدير الإقليمي للجمارك بالداخلة، أن هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، همت إتلاف كميات من المخدرات، والسجائر المهربة ومواد غذائية غير قابلة للاستهلاك بمطرح للنفایات شمال مدینة الداخلة.

وأوضح المسؤول، أن هذه العملية، التي تمت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والجمارك والشرطة والوقایة المدنیة والقوات المساعدة، والمصالح البیطریة ومصالح المحافظة على السلامة الغذائیة، همت إتلاف ما يناهز سبعة أطنان من مخدر الشيرا، وما يفوق 435 ألف علبة سجائر من مختلف الأنواع، وما يفوق أربعة أطنان من مادة ''المعسل''، بالإضافة إلى أكثر من 4،4 ألف علبة أدوية بيطرية و750 قرصا مهيجا، وكميات هامة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

 وأشار بادي محمدين، أن القيمة الإجمالية للمواد التي تم حرقها وإتلافها بلغت ما يناهز 70 مليون درهم، مبرزا أن هذه العملية تندرج في إطار المساعي والمجھودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي أجھزة الأمن لردع مختلف أسالیب ترویج وتھریب المخدرات بشتى أنواعھا. 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكركرات المخدرات الاستهلاك الجمارك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل ..بعد خلود..ضحية ثانية تُفجرها في وجه بوعشرين..الحروري: بغا يغتاصبني بالقوة وهاشنو دار ليا منين رفضت +تفاصيل جد صادمة | مجتمع

عاجل ..بعد خلود..ضحية ثانية تُفجرها في وجه بوعشرين..الحروري: '' بغا يغتاصبني بالقوة وهاشنو دار ليا منين رفضت ''+تفاصيل جد صادمة

عاجل..الملك محمد السادس يغادر المصحة ويتواجد بهذا المكان | مجتمع

عاجل..الملك محمد السادس يغادر المصحة ويتواجد بهذا المكان

مثير وبالصور..شاب مغربي دخل في علاقة حب مع أمريكية زوينة غادي تصوب ليه لوراق | مجتمع

مثير وبالصور..شاب مغربي دخل في علاقة حب مع أمريكية زوينة غادي تصوب ليه لوراق

الإعدام لمتهم قام بتقطيع شابة والتخلص منها داخل حقيبة | مجتمع

الإعدام لمتهم قام بتقطيع شابة والتخلص منها داخل حقيبة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو الراقصــة نور كتشطح فوق القعدة فحفلعقيقة ابن المصمم عصام وشمة | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

شوفو الراقصــة نور كتشطح فوق القعدة فحفلعقيقة ابن المصمم عصام وشمة

بالفيديو..رسالة مؤثرة من حفل عقيقة ابن عصام وشمة للفنان المغربي سعد لمجرد..شوفو أشنو دارو ليه الفنانين | خارج البلاطو

بالفيديو..رسالة مؤثرة من حفل عقيقة ابن عصام وشمة للفنان المغربي سعد لمجرد..شوفو أشنو دارو ليه الفنانين

جد مؤثر..من أمام مستودع الأموات بمراكش..لحظات ترقب و حزن قبل نقل ضحايا فاجعة الرجاء إلى الدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع | خارج البلاطو

جد مؤثر..من أمام مستودع الأموات بمراكش..لحظات ترقب و حزن قبل نقل ضحايا فاجعة الرجاء إلى الدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع

بالفيديو..محامي يؤكد لشوف تيفي أن بوعشرين سيقضي 20 سنة سجنا خلف القضبان | حصاد اليوم

بالفيديو..محامي يؤكد لشوف تيفي أن بوعشرين سيقضي 20 سنة سجنا خلف القضبان

﻿

آخر المستجدات

مؤلم.. شاب انتحر بقنطرة واد أم الربيع بأزمور | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

مؤلم.. شاب انتحر بقنطرة واد أم الربيع بأزمور

عاجل ..بعد خلود..ضحية ثانية تُفجرها في وجه بوعشرين..الحروري: بغا يغتاصبني بالقوة وهاشنو دار ليا منين رفضت +تفاصيل جد صادمة | مجتمع

عاجل ..بعد خلود..ضحية ثانية تُفجرها في وجه بوعشرين..الحروري: '' بغا يغتاصبني بالقوة وهاشنو دار ليا

شاهد بالفيديو .. الأمريكيون يعترفون الملف المغربي هو الأقرب للفوز بتنظيم مونديال 2026 | بووز

شاهد بالفيديو .. الأمريكيون يعترفون الملف المغربي هو الأقرب للفوز بتنظيم مونديال 2026

عاجل.. كسيدة خايبة بزاف بتزنيت والمصابون أساتذة | حوادث و حقوق

عاجل.. كسيدة خايبة بزاف بتزنيت والمصابون أساتذة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.