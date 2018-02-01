إتلاف كميات مهمة من المخدرات تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات ﻿

قامت عناصر الجمارك والمصالح الأمنية بالداخلة، اليوم الثلاثاء، بإتلاف كميات من المخدرات ومواد غذائية منتهية الصلاحية، تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات، وذلك حسب الجمارك.

''شوف تيفي''+''و م ع''

قامت عناصر الجمارك والمصالح الأمنية بالداخلة، اليوم الثلاثاء، بإتلاف كميات من المخدرات ومواد غذائية منتهية الصلاحية، تم حجزها بالمعبر الحدودي الكركارات، وذلك حسب الجمارك.

وأكد بادي محمدين، المدير الإقليمي للجمارك بالداخلة، أن هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، همت إتلاف كميات من المخدرات، والسجائر المهربة ومواد غذائية غير قابلة للاستهلاك بمطرح للنفایات شمال مدینة الداخلة.

وأوضح المسؤول، أن هذه العملية، التي تمت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والجمارك والشرطة والوقایة المدنیة والقوات المساعدة، والمصالح البیطریة ومصالح المحافظة على السلامة الغذائیة، همت إتلاف ما يناهز سبعة أطنان من مخدر الشيرا، وما يفوق 435 ألف علبة سجائر من مختلف الأنواع، وما يفوق أربعة أطنان من مادة ''المعسل''، بالإضافة إلى أكثر من 4،4 ألف علبة أدوية بيطرية و750 قرصا مهيجا، وكميات هامة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

وأشار بادي محمدين، أن القيمة الإجمالية للمواد التي تم حرقها وإتلافها بلغت ما يناهز 70 مليون درهم، مبرزا أن هذه العملية تندرج في إطار المساعي والمجھودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي أجھزة الأمن لردع مختلف أسالیب ترویج وتھریب المخدرات بشتى أنواعھا.