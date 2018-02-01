 لقجع يحسم في مصير حسبان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق حملة عليكم نعولو واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على اتحاد طنجة | بووز

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق ''حملة عليكم نعولو'' واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال | مجتمع

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول | بووز

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم | بووز

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد

أمة استثنائية...

لقجع يحسم في مصير حسبان

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 22:52 لقجع يحسم في مصير حسبان | سبور
لقجع يحسم في مصير حسبان
عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يومه الثلاثاء اجتماعا بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، الذي رحب بأعضاء المكتب، كما تمت مناقشة مجموعة من

شوف سبور

 

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يومه الثلاثاء اجتماعا بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، الذي رحب بأعضاء المكتب، كما تمت مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة من بينها ملف الرجاء البيضاوي لكرة القدم.

وحسب البلاغ الصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن فوزي لقجع وضع أعضاء المكتب المديري للجامعة، في حيثيات موضوع فريق الرجاء الرياضي منذ أن عقد جمعه العام الأخير، وما صاحبه من أحداث، بالإضافة إلى الرسالة التي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من قبل المنخرطين، وإحالة الملف على لجنة الحكامة لإبداء الرأي فيه، وبعد نقاش مستفيض، تم الإتفاق على تكوين لجنة تضم كلا من حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة، ومحمد جودار النائب الثاني لرئيس الجامعة رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى، وعبد الحق رزق الله، نائب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اللجنة تستدعي رئيس نادي الرجاء الرياضي، لحثه على عقد الجمع العام حسب القوانين الجاري بها العمل في الأيام القليلة المقبلة.

 



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور لقجع حسبان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفاة أسطورة برشلونة الإسباني بعد صراع طويل مع المرض | سبور

وفاة أسطورة برشلونة الإسباني بعد صراع طويل مع المرض

منخرطو الرجاء الرياضي سيتكلفون بنقل جثامين ضحايا فاجعة ابن جرير | سبور

منخرطو الرجاء الرياضي سيتكلفون بنقل جثامين ضحايا فاجعة ابن جرير

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الوداد الرياضي والجيش الملكي | سبور

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الوداد الرياضي والجيش الملكي

الغرين بويز تصدر بلاغا على خلفية عقوبة الجامعة في حق الرجاء | سبور

''الغرين بويز'' تصدر بلاغا على خلفية عقوبة الجامعة في حق الرجاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني | خارج البلاطو

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة

الصحافية خلود : بوعشرين بغا يمارس معايا الجنس فالبيرو وأنا مزالة عذراء لو كان بغيت نعس معاه كون دارني مديرة النشر وخدامة معايا سيدة حاملة و كان كايمارس معاها الجنس + تفاصيل خطيرة | خارج البلاطو

الصحافية خلود : بوعشرين بغا يمارس معايا الجنس فالبيرو وأنا مزالة عذراء لو كان بغيت نعس معاه كون دارني مديرة النشر وخدامة معايا سيدة حاملة و كان كايمارس معاها الجنس + تفاصيل خطيرة

﻿

آخر المستجدات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة
منذ 2 ساعات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.