لقجع يحسم في مصير حسبان ﻿

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يومه الثلاثاء اجتماعا بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، الذي رحب بأعضاء المكتب، كما تمت مناقشة مجموعة من

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عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يومه الثلاثاء اجتماعا بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، الذي رحب بأعضاء المكتب، كما تمت مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة من بينها ملف الرجاء البيضاوي لكرة القدم.

وحسب البلاغ الصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن فوزي لقجع وضع أعضاء المكتب المديري للجامعة، في حيثيات موضوع فريق الرجاء الرياضي منذ أن عقد جمعه العام الأخير، وما صاحبه من أحداث، بالإضافة إلى الرسالة التي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من قبل المنخرطين، وإحالة الملف على لجنة الحكامة لإبداء الرأي فيه، وبعد نقاش مستفيض، تم الإتفاق على تكوين لجنة تضم كلا من حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة، ومحمد جودار النائب الثاني لرئيس الجامعة رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى، وعبد الحق رزق الله، نائب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اللجنة تستدعي رئيس نادي الرجاء الرياضي، لحثه على عقد الجمع العام حسب القوانين الجاري بها العمل في الأيام القليلة المقبلة.





