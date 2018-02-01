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بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 22:40 بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة
بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين
في خروج إعلامي هو الأول من نوعه على قناة ''شوف تيفي''، أفصحت الصحفية خلود الجابري، التي تعد إحدى المشتكيات ضد توفيق بوعشرين مدير نشر ''أخبار اليوم'' وموقعي ''اليوم 24'' و ''سلطانة'' عن حيثيات ما جرى في قضية

شوف تيفي

 

في خروج إعلامي هو الأول من نوعه على قناة "شوف تيفي"، أفصحت الصحفية خلود الجابري، التي تعد إحدى المشتكيات ضد توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" وموقعي "اليوم 24" و "سلطانة" عن حيثيات ما جرى في قضية تعرضها للتحرش ومحاولة الإغتصاب من طرف بوعشرين داخل مكتبه بمقر الجريدة.

وقالت خلود التي غالبتها الدموع وهي تحكي تفاصيل قصتها المؤسفة مع رئيسها في العمل، أنها اضطرت لتفجير هذه الفضيحة بعدما ضاقت درعا بمضايقات بوعشرين وتحرشاته بها، لغاية إرغامها على ممارسة الجنس معه بالقوة داخل مكتبه، وهو المسعى الذي أكدت أنه باء بالفشل ودفعه إلى إيقاف برنامجها "الوجه الآخر" ونهج أسلوب التضييق "الذكي" على أنشطتها داخل الجريدة، لدفعها إلى تقديم الإستقالة بطريقة تلقائية، الأمر الذي لم تتقبله حسب قولها .

وأكدت الصحفية المشتكية في تصريحها المصور ل "شوف تيفي"، والتي تصل مدته الزمنية إلى 20 دقيقة، أن بوعشرين مارس الجنس مع سيدة حامل بالضغط والإكراه، على غرار أخريات فضلن السكوت حفاظا على لقمة عيشهن بالجريدة، مشيرة إلى أن مدير نشر "أخبار اليوم" و "اليوم 24" حول مكتبه إلى وكر للدعارة يمارس فيه اعتداءاته الجنسية على الصحافيات والمستخدمات المستضعفات اللواتي يشتغلن لضمان قوت أسرهن، مستدلة بحالة صديقة لها تعمل عند بوعشرين بأجرة 3 ألاف درهم في الشهر واضطرت للخضوع لقرار إبعادها إلى الرباط وتحمل نفقات الذهاب والإياب إلى الدار البيضاء، كعقاب على عدم الإمتثال لرغباته الجنسية.

واستحضرت خلود في سرد تفاصيل معاناتها، بمحاولات الإستدراج العديدة التي قام بها بوعشرين لإسقاطها في شباك الرذيلة، لكنها رفضت ولم تلب طلبه، حيث ذكرت في هدا الصدد، بالرسائل الحميمية التي كان يبعثها لها عبر تقنية الواتساب في شهر رمضان الفائت لجس نبضها، لكنه اضطر بعدما استشعر أن "راسها قاصح" وفق تعبيرها، أرغمها على محو تلك الرسائل عبر التهديد، فخضعت لطلبه.

 

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