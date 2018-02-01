 عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي ﻿
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عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 22:36 عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع
عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي استجاب قبل قليل من يومه الثلاثاء، لملتمس هيئة الدفاع عن ناصر الزفزافي ورفاقه، وقرر تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى بعد غد

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي استجاب قبل قليل من يومه الثلاثاء، لملتمس هيئة الدفاع عن ناصر الزفزافي ورفاقه، وقرر تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى بعد غد الخميس.

وأكد الموفد بأن نهاية أشغال الجلسة، عرفت مواجهة المعتقل "عبد العالي حود" بمجموعة من الصور والفيديوهات الخطيرة التي ظهر خلالها وهو يدعو إلى الانفصال وهو ما أثار ذهول جميع الحاضرين داخل القاعة.

وأوضح الموفد بأن المعتقل تمت مواجهته كذلك بمجموعة من التدوينات وضعها على حسابه بالفيسبوك، تحتوي على عبارات جد خطيرة من بينها الانفصال والاستعمار.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحكمة الفيسبوك عبد العالي حود

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