خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، تمكنت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، تستخدم سيارة من نوع ''كليو'' زرقاء

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، تمكنت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، تستخدم سيارة من نوع ''كليو'' زرقاء اللون في اعتراض سبيل ''العشاق'' و''الأزواج'' لسرقتهم والاعتداء عليهم.

وأوضح المصدر ذاته أن أفراد هذه العصابة، اعترضوا زوجين بشارع مودي بوكيتا، وسرقوا ما بحوزتهم، ما دفع الضحيتين إلى التقدم بشكاية للمصالح الأمنية بمصلحة الاستمرار بالفداء، مشيرا إلى أن فرقة الدراجين الليلية وعناصر الشرطة القضائية وعناصر دائرة البياضة التابعين للمنطقة الأمنية مرس السلطان، قامت بوضع خطة محكمة مع الضحية، التي ربطت الاتصال بهاتفها المسروق، واتفقت مع أفراد العصابة بإعادته لها مقابل منحهم مبلغا ماليا.

وأكد ذات المصدر أن الضحية اتفقت مع أفراد العصابة وكان اللقاء بأحد مقاهي حي مولاي رشيد، وهو ما مكن رجال الأمن من إيقاف ثلاثة أشخاص، وحجز أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف، بينما لاتزال الأبحاث جارية لإيقاف متورط رابع فر إلى وجهة غير معلومة.



