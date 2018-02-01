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إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 21:51 إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة
إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك
في جديد قضية مدير نشر يومية أخبار اليوم ''توفيق بوعشرين'' ، علمت ''شوف تيفي''، من مصدر مطلع، يومه الثلاثاء، بأن صحافيات وازنات يجري التحضير لاستدعائهن ، للاشتباه في ظهورهن في الأشرطة التي تحدثت عنها

شــوف تيفي:

 

في جديد قضية مدير نشر يومية أخبار اليوم "توفيق بوعشرين" ، علمت "شوف تيفي"، من مصدر مطلع، يومه الثلاثاء، بأن صحافيات وازنات يجري التحضير لاستدعائهن ، للاشتباه في ظهورهن في الأشرطة التي تحدثت عنها النيابة العامة في بلاغها الأخير.

و كشفت مصادرنا، أن الأمر يتعلق بمديرة موقع إخباري، بالإضافة إلى رئيسة تحريرموقع مقرب من توفيق بوعشرين، و رئيسة تحرير موقع تابع لمجموعة بوعشرين الإعلامية.

و كان الوكيل العم للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،قد أمر بإحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

‫شوف تيفي

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