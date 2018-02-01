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الهاكا تُغـرم ''دوزيم'' 300 مليون وها علاش

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 20:31 الهاكا تُغـرم دوزيم 300 مليون وها علاش | صحافة
الهاكا تُغـرم ''دوزيم'' 300 مليون وها علاش
أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارا غير مسبوق من نوعه يقضي بتغريم القناة الثانية دوزيم مبلغا ماليا قيمته 3 ملايين درهم.

شوف تيفي

 

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارا غير مسبوق من نوعه يقضي بتغريم القناة الثانية دوزيم مبلغا ماليا قيمته 3 ملايين درهم.

الهيئة أنزلت هذه العقوبة بالقناة بسبب تجاوزاتها الممنهجة والمستمرة في مجال الإشهار حيث تعمد إلى تجاوز الحدود القانونية المسموح بها لبث الوصلات الإشهارية.

وحسب ما كشفت عنه يومية ''أخبار اليوم'' في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن الهيئة منحت دوزيم أجل 30 يوما لتطبيق هذه العقوبة مسجلة أن القناة تجاوزت 47 مرة المدة الإجمالية للإشهار المسموح به خلال ساعة واحدة بالإضافة إلى 279 خرقا للفاصل الزمني الذي يجب أن يفصل بين وصلة إشهارية وأخرى.

يشار أن الهاكا استندت إلى المقتضيات التي تسمح لها بتغريم المتعهد ضعفي الأرباح التي حققها من الإشهارات غير القانونية في حال تكرار هذه الخروقات وهو ما وقع مع دوزيم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الهاكا توجه ضربة قوي 2M

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