 عاجل: الكشف عن الجهة التي صورت توفيق بوعشرين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق حملة عليكم نعولو واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على اتحاد طنجة | بووز

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق ''حملة عليكم نعولو'' واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال | مجتمع

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول | بووز

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم | بووز

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد

أمة استثنائية...

عاجل: الكشف عن الجهة التي صورت توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 20:19 عاجل: الكشف عن الجهة التي صورت توفيق بوعشرين | صحافة
عاجل: الكشف عن الجهة التي صورت توفيق بوعشرين
يلاحظ بعض المراقبين لتطورات قضية توفيق بوعشرين، أن بعض الجهات تحاول حصر النقاش العمومي في سؤال واحد هو من وثق بالصورة والصوت توفيق بوعشرين في وضعيات لا أخلاقية؟ وذلك في محاولة لاستدراج الرأي العام

شــــوف تيفي:

 

يلاحظ بعض المراقبين لتطورات قضية توفيق بوعشرين، أن بعض الجهات تحاول حصر النقاش العمومي في سؤال واحد هو من وثق بالصورة والصوت توفيق بوعشرين في وضعيات لا أخلاقية؟ وذلك في محاولة لاستدراج الرأي العام إلى نظرية "المؤامرة"، وخلق بعض اللبس والغموض حول جوهر القضية، الذي هو في الحقيقة ارتكاب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والاتجار بصحافيات متدربات يقبعن تحت طائلة الحاجة إلى العمل.

مصادر مقربة من الملف، اعتبرت أن الجواب على هذا السؤال الاستنكاري، الذي يحاول البعض التذرع به للتشكيك في سلامة الإجراءات القضائية، بسيط للغاية وواضح وضوح الشمس في هاجرة السماء، ويقتضي فقط، حسب نفس المصادر البحث عن الذي كان يضغط على الصحافيات والمستخدمات المشتكيات، ويهددهن بنشر تسجيلاتهن الخليعة على تطبيقات الواتساب والفايسبوك في حالة رفضهن الخضوع لإملاءاته الجنسية، باعتبار أن "الشخص المعلوم"، أي بوعشرين، هو الوحيد الذي يعرف من صوّر تلك الأشرطة ومن قام بتثبيت كاميرا المراقبة داخل مكتبه، تؤكد المصادر ذاتها.

يأتي ذلك بعدما سبق للنيابة العامة أن أكدت منذ الإرهاصات الأولى لهذه القضية، بأن الشاكيات قررن الاحتكام إلى القانون، بعدما طفح بهن الكيل، ولم يعد يعبأن بتهديدات رئيسهن في العمل، الذي كان يبتزهن جنسيا بواسطة أشرطة خليعة، لكن، عوض البحث عن من صوّر تلك الأشرطة، في محاولة عبثية وسريالية للالتفاف حول فداحة الجرائم المرتكبة، كان يجدر بالمشككين أن يطرحوا أسئلة أخرى أكثر واقعية، من قبيل هل ظهر فعلا توفيق بوعشرين في تلك الأشرطة وهو منتصب القامة يمشي؟ كما تقول أغنية مارسيل خليفة، وهل صحيح أن بوعشرين كان يضاجع ضحاياه في مكتب مدير النشر؟ وهل فعلا تحرش بامرأة حامل تحمل في أحشائها جنينا؟

أسئلة جوهرية طرحتها المصادر المقربة من الملف، بعدما وصفتها بالأسئلة المؤرقة التي تحتاج إلى إجابة، وذلك بعدما تلطخت صورة الصحافة والصحفيين، وباتت كل الزميلات الصحفيات مذنبات وفاسدات أخلاقيا إلى أن يثبت العكس. وحاشا لله أن يكن فاسدات. أما تحريف النقاش من طرف بعض من يمتهنون القانون، في محاولة يائسة للبحث عن انتصار إعلامي، فهذا هو العبث والضحك على الذقون.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بوعشرين النيابة العامة تصوير الاجار في البشر جنس اغتصاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك

الهاكا تُغـرم دوزيم 300 مليون وها علاش | صحافة

الهاكا تُغـرم ''دوزيم'' 300 مليون وها علاش

عاجل.. انتهاء الاستماع لـ توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم | صحافة

عاجل.. انتهاء الاستماع لـ '' توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة أخبار اليوم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني | خارج البلاطو

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة

الصحافية خلود : بوعشرين بغا يمارس معايا الجنس فالبيرو وأنا مزالة عذراء لو كان بغيت نعس معاه كون دارني مديرة النشر وخدامة معايا سيدة حاملة و كان كايمارس معاها الجنس + تفاصيل خطيرة | خارج البلاطو

الصحافية خلود : بوعشرين بغا يمارس معايا الجنس فالبيرو وأنا مزالة عذراء لو كان بغيت نعس معاه كون دارني مديرة النشر وخدامة معايا سيدة حاملة و كان كايمارس معاها الجنس + تفاصيل خطيرة

﻿

آخر المستجدات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة
منذ 2 ساعات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.