عاجل: الكشف عن الجهة التي صورت توفيق بوعشرين ﻿

يلاحظ بعض المراقبين لتطورات قضية توفيق بوعشرين، أن بعض الجهات تحاول حصر النقاش العمومي في سؤال واحد هو من وثق بالصورة والصوت توفيق بوعشرين في وضعيات لا أخلاقية؟ وذلك في محاولة لاستدراج الرأي العام

شــــوف تيفي:

يلاحظ بعض المراقبين لتطورات قضية توفيق بوعشرين، أن بعض الجهات تحاول حصر النقاش العمومي في سؤال واحد هو من وثق بالصورة والصوت توفيق بوعشرين في وضعيات لا أخلاقية؟ وذلك في محاولة لاستدراج الرأي العام إلى نظرية "المؤامرة"، وخلق بعض اللبس والغموض حول جوهر القضية، الذي هو في الحقيقة ارتكاب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والاتجار بصحافيات متدربات يقبعن تحت طائلة الحاجة إلى العمل.

مصادر مقربة من الملف، اعتبرت أن الجواب على هذا السؤال الاستنكاري، الذي يحاول البعض التذرع به للتشكيك في سلامة الإجراءات القضائية، بسيط للغاية وواضح وضوح الشمس في هاجرة السماء، ويقتضي فقط، حسب نفس المصادر البحث عن الذي كان يضغط على الصحافيات والمستخدمات المشتكيات، ويهددهن بنشر تسجيلاتهن الخليعة على تطبيقات الواتساب والفايسبوك في حالة رفضهن الخضوع لإملاءاته الجنسية، باعتبار أن "الشخص المعلوم"، أي بوعشرين، هو الوحيد الذي يعرف من صوّر تلك الأشرطة ومن قام بتثبيت كاميرا المراقبة داخل مكتبه، تؤكد المصادر ذاتها.

يأتي ذلك بعدما سبق للنيابة العامة أن أكدت منذ الإرهاصات الأولى لهذه القضية، بأن الشاكيات قررن الاحتكام إلى القانون، بعدما طفح بهن الكيل، ولم يعد يعبأن بتهديدات رئيسهن في العمل، الذي كان يبتزهن جنسيا بواسطة أشرطة خليعة، لكن، عوض البحث عن من صوّر تلك الأشرطة، في محاولة عبثية وسريالية للالتفاف حول فداحة الجرائم المرتكبة، كان يجدر بالمشككين أن يطرحوا أسئلة أخرى أكثر واقعية، من قبيل هل ظهر فعلا توفيق بوعشرين في تلك الأشرطة وهو منتصب القامة يمشي؟ كما تقول أغنية مارسيل خليفة، وهل صحيح أن بوعشرين كان يضاجع ضحاياه في مكتب مدير النشر؟ وهل فعلا تحرش بامرأة حامل تحمل في أحشائها جنينا؟

أسئلة جوهرية طرحتها المصادر المقربة من الملف، بعدما وصفتها بالأسئلة المؤرقة التي تحتاج إلى إجابة، وذلك بعدما تلطخت صورة الصحافة والصحفيين، وباتت كل الزميلات الصحفيات مذنبات وفاسدات أخلاقيا إلى أن يثبت العكس. وحاشا لله أن يكن فاسدات. أما تحريف النقاش من طرف بعض من يمتهنون القانون، في محاولة يائسة للبحث عن انتصار إعلامي، فهذا هو العبث والضحك على الذقون.