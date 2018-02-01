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مشرملين هجموا على مؤسسة تعليمية وتحرشوا جنسيا بالتلميذات بشيشاوة

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 20:13 مشرملين هجموا على مؤسسة تعليمية وتحرشوا جنسيا بالتلميذات بشيشاوة | حوادث و حقوق
مشرملين هجموا على مؤسسة تعليمية وتحرشوا جنسيا بالتلميذات بشيشاوة
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي المختار بشيشاوة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، من إيقاف ''مشرميلن'' داخل ثانوية ابن رشد التأهيلية بسيدي المختار، عقب تورطهما في اقتحامها والتحرش

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي المختار بشيشاوة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، من إيقاف "مشرميلن" داخل ثانوية ابن رشد التأهيلية بسيدي المختار، عقب تورطهما في اقتحامها والتحرش جنسيا بمجموعة من التلميذات.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بغريبين عن المؤسسة التعليمية، قاما باقتحامها، وحاولا التحرش جنسيا ببعض التلميذات ما دفع بالإدارة إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأكدت المصادر ذاتها بأن المؤسسة التعليمية المذكورة وباقي مؤسسات المنطقة، شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا مشابهة.



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المغرب شوف تيفي التحرش جنسيا المؤسسة التعليمية سيدي المختار

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