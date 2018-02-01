''الغرين بويز'' تصدر بلاغا على خلفية عقوبة الجامعة في حق الرجاء ﻿

أصدر فصيل ''الغرين بويز'' المساند للرجاء الرياضي بلاغا على قرار الجامعة الملكية لكرة القدم، على خلفية الأحكام التي أصدرتها في حق الفريق الأخضر جراء الأحداث التي شهدها الملعب الكبير بمراكش خلال

''شوف سبور''

أصدر فصيل ''الغرين بويز'' المساند للرجاء الرياضي بلاغا على قرار الجامعة الملكية لكرة القدم، على خلفية الأحكام التي أصدرتها في حق الفريق الأخضر جراء الأحداث التي شهدها الملعب الكبير بمراكش خلال مباراة الرجاء الرياضي و مضيفه الكوكب المراكشي.

وأكد البلاغ الذي نشره الفصيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي '' الفيسبوك'' ، أن القرار قاس في حق الرجاء وجمهوره، بإجراء مقابلتين بدون جمهور، الشيء الذي يخالف القوانين الجديدة للجامعة والتي تنص على الحكم بمقابلة واحدة كحد أقصى من العقوبات ، إضافة إلى حكم الغرامات المالية المبالغ فيها والتي لم تكترث فيها الجهات المعنية للأزمة المالية التي يمر منها الفريق.

وطلب فصيل'' الغرين بويز'' من الجماهير الرجاوية، المساهمة في حملة شراء تذاكر المقابلات القادمة و بشكل كبير لتعويض الفريق في ما سيتكبده من خسائر مالية، وهذا من أجل تشجيع وتحفيز اللاعبين للحفاظ على روح التحدي ومواصلة المنافسة على البطولة، مطالبا من ادارة الفريق رفع ثمن التذكرة إلى 40 درهما في المقابلات المقبلة.

ويذكر أن اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، كانت قد أصدرت في حق فريق الرجاء عقوبة اللعب بدون جمهور لمباراتين مع أدائه خمسة ملايين سنتيم كغرامة مالية والتكلف بمصاريف إصلاح الخسائر التي لحقت بملعب مدينة مراكش الكبير.