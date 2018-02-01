عاجل ورسميا.. هذا هو جديد المشجعين الرجاويين المعتقلين بسبب أحداث الشغب بملعب مراكش الكبير ﻿

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه يوم 25 فبراير بخصوص الأحداث التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء يوم الأحد الماضي، فقد تقرر متابعة 24 متهما في حالة اعتقال و35

"شوف تيفي"

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه يوم 25 فبراير بخصوص الأحداث التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء يوم الأحد الماضي، فقد تقرر متابعة 24 متهما في حالة اعتقال و35 آخرين في حالة سراح.

وأكد بلاغ للوكيل، توصلت "شوف تيفي" به يومه الثلاثاء، إحالة 9 قاصرين على قاضي الأحداث من أجل الإهانة والاعتداء على رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظيفتهم نتج عنه جرح وإراقة دم والمساهمة قي أعمال عنف أثناء مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح وتعييب وإتلاف تجهيزات منشأة رياضية وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية نتج عنها إلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير والضرب والجرح باستعمال السلاح وحمل سلاح يمكن استعماله في أعمال عنف داخل ملعب وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات ومحاولة إدخالها إلى ملعب.