عاجل.. المهداوي دخل في حالة هستيرية وبدا كيضرب في زجاج القفص ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب دخول المعتقل الصحافي حميد المهداوي في حالة هيستيرية وهو يصرخ من داخل القفص

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب دخول المعتقل الصحافي حميد المهداوي في حالة هيستيرية وهو يصرخ من داخل القفص الزجاجي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بأن الحاضرين للجلسة وخلال الاستماع للمعتقل "عبد العالي حود"، تفاجؤوا بالمهداوي وهو يصرخ بقوة من داخل القفص بطريقة هستيرية، قبل أن يعمد إلى الضرب في القفص الزجاجي.

وأكد الموفد بأن رجال الأمن، تدخلوا على الفور وأخرجوا المهداوي من القفص، ليقرر القاضي رفع الجلسة.