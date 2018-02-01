مقدم شرطة في حالة سكر ضرب وجرح رئيسه المباشر وحاول إدخال سيدة بالقوة للسكن الوظيفي بورزازات ﻿

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يعمل بمجموعة التدخل السريع بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر

"شوف تيفي"+"و م ع"

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يعمل بمجموعة التدخل السريع بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والضرب والجرح العمديين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن المشتبه به كان قد تم ضبطه في حالة سكر متقدمة داخل السجن الوظيفي الخاص بعناصر المجموعة النظامية، قبل أن يعمد إلى استخدام العنف في حق رئيسه المباشر وأحد زملائه، بعدما حاول إدخال إحدى السيدات إلى مقر السكن الوظيفي.

وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع الموظف المخالف لبحث قضائي لتحديد جميع ظروف وخلفيات هذه القضية، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حقه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث ليتسنى لها ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.



