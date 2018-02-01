عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص العصابة الخطيرة اللي سرقات المجوهرات اللي كتبلغ قيمتها 500 مليون بتطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستنئاف بمدينة تطوان، قررت يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف العصابة الإجرامية المكونة من 9 أشخاص، تورطت في سرقة مجوهرات، إلى غاية 27 من شهر مارس المقبل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستنئاف بمدينة تطوان، قررت يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف العصابة الإجرامية المكونة من 9 أشخاص، تورطت في سرقة مجوهرات، إلى غاية 27 من شهر مارس المقبل.

وأوضح المصدر بأن المحكمة قررت ضم ملف هذه العصابة المتورطة في سرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 500 مليون سنتيم من محلين لبيع الذهب بتطوان، إلى ملف سرقة محلات ذهب بمدينة وزان، بعد أن تبين تورط أفرادها في هذه السرقة.



وأكد ذات المصدر بأن جلسة يومه الثلاثاء، عرفت حضور جميع المتابعين في هذا الملف، من بينهم تجار، قاموا بشراء المسروقات بمدينة فاس.