عاجل..المحكمة تصدم رفيق ناصر الزفزافي ...و تدويناته تكشف بأنه انفصالي+تفاصيل مثيرة ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن القاضي علي الطرشي، واجه قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، المعتقل ''عبد العالي حود'' بتدوينات خطيرة،

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن القاضي علي الطرشي، واجه قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، المعتقل "عبد العالي حود" بتدوينات خطيرة، تؤكد دعوته إلى الانفصال.

و حسب الموفد فإن المعتقل المذكور، كتب في إحدى التدوينات التي عُرضت عليه: "لا يسعنا إلا أن نحيي رفاقنا في حركة 18 شتنبر من أجل تقرير المصير وبالرغم من أن الاستقلال وتقرير المصير تجاوزهما أهل الريف حين إنشائهم لجمهورية على رأسها الخطابي سنة 1921 إلى 1972 فإننا مجبرون على النضال والمطالبة لاسترجاع بلادنا مهما كلف الأمر".

وأكد الموفد بأن القاضي، واجه المعتقل ببعض صوره التي ظهر خلالها وهو يرفع علم ما يسمى بجمهورية الريف، والتي كانت مرفوقة بتدوينات يدعو فيها إلى الانفصال وتأسيس جمهورية ريفية.