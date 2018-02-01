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كريستيانو رونالدو خارج حسابات زيدان

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 18:27 كريستيانو رونالدو خارج حسابات زيدان | سبور
كريستيانو رونالدو خارج حسابات زيدان
في خطوة مفاجئة، قرر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إراحة هداف الميرنغي، كريستيانو رونالدو يومه الثلاثاء في المباراة ضد إسبانيول ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

شوف سبور

 

في خطوة مفاجئة، قرر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إراحة هداف الميرنغي، كريستيانو رونالدو يومه الثلاثاء في المباراة ضد إسبانيول ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء قرار زيدان بهدف إراحة البرتغالي قبل المواجهة الحارقة التي ستجمع ريال مدريد بباريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل التي ستجرى بملعب حديقة الأمراء بباريس.

وقرر زيدان عدم وضع رونالدو بين اللاعبين الـ 19 على لائحة المباراة ضد مضيفه إسبانيول، مساء اليوم، علما بأن فريقه سيستضيف يوم السبت خيتافي في المرحلة المقبلة.

وصرح زيدان في مؤتمر صحفي "من المهم جدا الاحتفاظ دائما برونالدو بكامل لياقته، وهو يعرف أنه يجب أن يرتاح من وقت لآخر"،


من جهة أخرى، سيشارك الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة أساسيين في المباراة ضد إسبانيول الخامس عشر.

 

 

 

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سبور شوف تيفي زين الدين زيدان ريال مدريد كريستيانو رونالدو

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