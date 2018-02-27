 بالوثيقة.. هاذي هي أسماء المشتكيات اللي غادي يتواجهو مع توفيق بوعشرين فالمحكمة يوم 8 مارس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق حملة عليكم نعولو واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على اتحاد طنجة | بووز

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق ''حملة عليكم نعولو'' واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال | مجتمع

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول | بووز

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم | بووز

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد

أمة استثنائية...

بالوثيقة.. هاذي هي أسماء المشتكيات اللي غادي يتواجهو مع توفيق بوعشرين فالمحكمة يوم 8 مارس

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 18:03 بالوثيقة.. هاذي هي أسماء المشتكيات اللي غادي يتواجهو مع توفيق بوعشرين فالمحكمة يوم 8 مارس | مجتمع
بالوثيقة.. هاذي هي أسماء المشتكيات اللي غادي يتواجهو مع توفيق بوعشرين فالمحكمة يوم 8 مارس
نشرت مصادر إعلامية يومه الثلاثاء، وثيقة رسمية تكشف أسماء المشتكيات اللواتي اتهمن مدير نشر يومية أخبار اليوم ''توفيق بوعشرين''حرش الجنسي و الاغتصاب بالتي وهن لحروري نعيمة، جابري خلود، حلاوي أسماء،

شوف تيفي:

 

نشرت مصادر إعلامية يومه الثلاثاء، وثيقة رسمية تكشف أسماء المشتكيات اللواتي اتهمن مدير نشر يومية أخبار اليوم "توفيق بوعشرين"حرش الجنسي و الاغتصاب بالتي وهن لحروري نعيمة، جابري خلود، حلاوي أسماء، برناتي عفاف، المرس سارة، مشكور ابتسام، الهواري أمال، اكريميش أسماء.

و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكد أنه سيمثل توفيق بوعشرين أمام المحكمة في جلسة يوم 8 مارس 2018 الذي يوافق مناسبة عيد المرأة، بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الحاجة والضعف والهشاشة و استعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وذلك باستعمال التهديد بالتشهير بكيفية اعتيادية وضد شخصين مجتمعين وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب ومن أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء ومن بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب ابتسام المشتكيات بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال | مجتمع

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال

عاجل..الموت يُــفجع الجنرال دو ديفزيون محمد حرامو قائد الدرك الملكي | مجتمع

عاجل..الموت يُــفجع الجنرال دو ديفزيون محمد حرامو قائد الدرك الملكي

على المباشر.. الدرك الملكي يشهر المسدسات لاعتقال سائق متهور روع مستعملي الطريق السيار بمراكش‎ | مجتمع

على المباشر.. الدرك الملكي يشهر المسدسات لاعتقال سائق متهور روع مستعملي الطريق السيار بمراكش‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أول ظهور لصديقة سعد لمجرد بعد عودتها من باريس ..شوفو أشنو قالت خلال حضورها عقيقة ابن المصمم عصام وشمة | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..أول ظهور لصديقة سعد لمجرد بعد عودتها من باريس ..شوفو أشنو قالت خلال حضورها عقيقة ابن المصمم عصام وشمة

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج | خارج البلاطو

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني | خارج البلاطو

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة

﻿

آخر المستجدات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة
منذ 2 ساعات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.