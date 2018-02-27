بالوثيقة.. هاذي هي أسماء المشتكيات اللي غادي يتواجهو مع توفيق بوعشرين فالمحكمة يوم 8 مارس ﻿

نشرت مصادر إعلامية يومه الثلاثاء، وثيقة رسمية تكشف أسماء المشتكيات اللواتي اتهمن مدير نشر يومية أخبار اليوم ''توفيق بوعشرين''حرش الجنسي و الاغتصاب بالتي وهن لحروري نعيمة، جابري خلود، حلاوي أسماء،

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نشرت مصادر إعلامية يومه الثلاثاء، وثيقة رسمية تكشف أسماء المشتكيات اللواتي اتهمن مدير نشر يومية أخبار اليوم "توفيق بوعشرين"حرش الجنسي و الاغتصاب بالتي وهن لحروري نعيمة، جابري خلود، حلاوي أسماء، برناتي عفاف، المرس سارة، مشكور ابتسام، الهواري أمال، اكريميش أسماء.

و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكد أنه سيمثل توفيق بوعشرين أمام المحكمة في جلسة يوم 8 مارس 2018 الذي يوافق مناسبة عيد المرأة، بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الحاجة والضعف والهشاشة و استعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وذلك باستعمال التهديد بالتشهير بكيفية اعتيادية وضد شخصين مجتمعين وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب ومن أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء ومن بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.