عاجل.. ناصر الزفزافي باسم جميع المعتقلين يهنئ الملك محمد السادس بنجاح العملية الجراحية ويتمنى له الشفاء ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن المعتقل ناصر الزفزافي، قام مع بداية أشغال جلسة يومه الثلاثاء، بتقديم التهاني باسم جميع المعتقلين إلى الملك محمد السادس بعد نجاح العملية

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن المعتقل ناصر الزفزافي، قام مع بداية أشغال جلسة يومه الثلاثاء، بتقديم التهاني باسم جميع المعتقلين إلى الملك محمد السادس بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له بفرنسا، وتمنى له الشفاء العاجل.

وأوضح الموفد بأن الزفزافي ومباشرة بعد انطلاق الجلسة، التمس من القاضي علي الطرشي السماح له بالحديث ، وهو ما استجاب له القاضي، ليقوم الزفزافي بتهنئة الملك على نجاح العملية الجراحية.

وأكد الموفد بأن القاضي علي الطرشي شكر ناصر الزفزافي، في حين قام محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين بالتعبير عن إعجابهم بهذه الخطوة والتصفيق لها.