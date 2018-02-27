حصري.. يوسف روسي كما لم ترونه من قبل خلال فترة التسعينات ﻿

توصلت شوف سبور بصورة نادرة للمدرب والإطار الوطني يوسف روسي عندما كان لاعبا لفريق الأولمبيك البيضاوي خلال فترة التسعينات من القرن الماضي.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

توصلت شوف سبور بصورة نادرة للمدرب والإطار الوطني يوسف روسي عندما كان لاعبا لفريق الأولمبيك البيضاوي خلال فترة التسعينات من القرن الماضي.

وتعود هذه الصورة إلى إحدى المباريات للبطولة الاحترافية حينما كان في فئة الشبان ورغم ذلك كانت تتم المناداة عليه رفقة الكبار سنة 1990.

ومعلوم أنه رغم وجود مدافعين كبار من حجم النيبت والحضريوي في صفوف المنتخب المغربي إلا أن روسي تمكن من تمثيل المنتخب المغربي من 1996 وإلى غاية 2001 كما شارك في كأس العالم سنة 1998 بفرنسا حيث خاض 33 مقابلة دولية بألوان أسود الأطلس.