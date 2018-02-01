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نجم الكرة الهولندية يدافع عن زياش ويكشف سبب تدني مستواه

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 15:11 نجم الكرة الهولندية يدافع عن زياش ويكشف سبب تدني مستواه | سبور
نجم الكرة الهولندية يدافع عن زياش ويكشف سبب تدني مستواه
أرجع رونالد دي بور، نجم الكرة الهولندية سبب تدني مستوى حكيم زياش رفقة فريقه أجاكس أمستردام إلى الأزمة الصحية التي يمر بها مواطنه عبد الحق نوري مشيرا إلى أن حالته الصحية أرخت بظلالها السلبية على

'' شوف سبور''

أرجع رونالد دي بور، نجم الكرة الهولندية سبب تدني مستوى حكيم زياش رفقة فريقه أجاكس أمستردام إلى الأزمة الصحية التي يمر بها مواطنه عبد الحق نوري مشيرا إلى أن حالته الصحية أرخت بظلالها السلبية على صاحب الـ24 سنة.

وقال دي بور، في تصريح لـ قناة ''فوكس سبورتس'' الهولندية يوم أمس الاثنين : ''إن العديدين ينتظرون منه الكثير لكنه غير مهتم في بعض الأحيان، بسبب الحالة الصحية لعبد الحق النوري التي أثرت سلبا على مستواه الكروي''.

وانتقدت جماهير أجاكس أمستردام المستوى الذي ظهر به زياش في الآونة الأخيرة، بسبب الكرات الغزيرة التي يُهدرها في المباريات؛ حيث وصلت في اللقاء الأخير أمام ''أدو دين هاغ'' إلى 47 كرة؛ وهو رقم غير مسبوق منذ ست سنوات على الأقل.

وتتحدث الحصيلة الفردية للاعب لحدود هذه اللحظة من الموسم عن إحرازه لستة أهداف وتقديمه لعشر تمريرات حاسمة لصالح زملائه في الفريق.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب حكيم زياش أجاكس أمستردام

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