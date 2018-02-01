تقديم سائق السيارة الخفيفة ضحية حادث ابن جرير ﻿

قدمت السلطات الأمنية، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، سائق السيارة الخفيفة التي كانت تقل 7 رجاويين في طريقهم إلى مدينة مراكش ضحية حادث سير مؤلم نتج عنه وفاة 5 رجاويين ونجاة مشجعين

'' شوف سبور ''

قدمت السلطات الأمنية، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، سائق السيارة الخفيفة التي كانت تقل 7 رجاويين في طريقهم إلى مدينة مراكش ضحية حادث سير مؤلم نتج عنه وفاة 5 رجاويين ونجاة مشجعين بأعجوبة .

وللتذكير فقد لقي خمسة مشجعين رجاويين مصرعهم، يوم الأحد الماضي، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة، في طريقهم إلى مدينة مراكش لحضور مباراة الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية التي جمعت بين فريقي الرجاء والكوكب المراكشي.

ووقعت الحادثة تحديدا عند النقطة الكليومترية 189 في الطريق السيار، قرب منطقة سيدي بوعثمان، ونجم عن الحادث احتراق السيارة بالكامل.