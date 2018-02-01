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نشرة خاصة..رياح قوية وأمطار رعدية يومي الأربعاء والخميس بالعديد من أقاليم المملكة

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 14:58 نشرة خاصة..رياح قوية وأمطار رعدية يومي الأربعاء والخميس بالعديد من أقاليم المملكة | مجتمع
نشرة خاصة..رياح قوية وأمطار رعدية يومي الأربعاء والخميس بالعديد من أقاليم المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية وأمطار رعدية، يومي الأربعاء والخميس، بالعديد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن رياحا قوية ستهم غدا الأربعاء

''شوف تيفي''


أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية وأمطار رعدية، يومي الأربعاء والخميس، بالعديد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن رياحا قوية ستهم غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل، أقاليم الجديدة وآسفي والصويرة واليوسفية وسيدي بنور والرحامنة ومراكش وتارودانت وطرفاية وتطوان، والتي ستتراوح سرعتها ما بين 90 و 110 كلم في الساعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد أقاليم شيشاوة والحوز وأكادير وسطات والدار البيضاء وبرشيد والنواصر والرباط-سلا والصخيرات-تمارة والقنيطرة والخميسات والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وشفشاون والرشيدية وورزازات وميدلت وجرادة وفجيج وبولمان وطانطان والعيون وبوجدور وكلميم وسيدي إفني وتيزنيت وأكادير، رياحا قوية ستتراوح سرعتها ما بين 60 و 90 كلم في الساعة.

من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أنه سيتم تسجيل تساقطات مطرية رعدية ما بين 100 و150 ملم، يوم غد الأربعاء من الساعة الثالثة مساء إلى منتصف الليل من يوم الخميس، بكل من أكادير إداوتنان والصويرة وتارودانت وإنزكان- آيت ملول وشفشاون ووزان وسهول الحسيمة وتاونات، موضحة أنه من المرتقب أن تتجاوز مجموع هذه التساقطات سهول هذه الأقاليم.

كما ستشهد أقاليم طنجة والفحص- أنجرة والعرائش وتطوان والقنيطرة وسيدي قاسم وتازة الحاجب والخميسات وخنيفرة وآسفي وشيشاوة تساقطات مطرية تتراوح ما بين 60 و 90 ملم.

وخلصت المديرية إلى أنه ستسجل تساقطات معتدلة تتراوح ما بين 20 و 40 ملم بكل من أقاليم الجديدة والدار البيضاء والرباط- سلا والصخيرات -تمارة.

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية شيشاوة نشرة خاصة

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