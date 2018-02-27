صادم وبالصور..مقاول مزوج غتاصبوه وهددوه يعريو مراتو قْدامو والقضية فيها الملايْن+تفاصيل جد خطيرة من فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، ستعرف في فاتح شهر مارس المقبل، أولى الجلسات الخاصة بقضية جد خطيرة، بطلها مقاول، تعرض للاغتصاب على يد عصابة إجرامية، قامت باختطافه قبل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، ستعرف في فاتح شهر مارس المقبل، أولى الجلسات الخاصة بقضية جد خطيرة، بطلها مقاول، تعرض للاغتصاب على يد عصابة إجرامية، قامت باختطافه قبل مدة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بـ ''ج.ع'' والذي وضع لدى الوكيل العام باستئنافية مدينة فاس، قبل مدة شكاية، أفاد من خلالها بتعرضه للاغتصاب وهتك العرض والاختطاف والاحتجاز والعنف على يد عصابة طالبته بالتنازل عن دينهم له والذي يبلغ 62 مليون سنتيم.

وأكد المصدر ذاته بأن الضحية، تعرض للاختطاف قبل 6 أشهر على يد مجموعة من الأشخاص، قاموا بنقله إلى منطقة ضواحي مدينة فاس، حيث تم اغتصابه وتهديده باغتصاب زوجته أمامه وهي عارية إن لم يتنازل عن المبلغ المالي المذكور وعن منزله، مؤكدين له بأن حياته ستتحول إلى جحيم في حال تقدم بشكاية للمصالح الأمنية.

وأضاف ذات المصدر أن زوجة الضحية، تفاجأت بدورها بعد تقدم زوجها بالشكاية باعتراض سبيلها وتهديدها بالسيوف ومحاولة اختطافها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف متورطين سيمثلان أمام المحكمة في التاريخ المذكور.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور التي تظهر خطورة الاعتداء الذي تعرض له هذا المقاول الفاسي، والتي قد تؤكد كذلك تعرضه لهتك العرض.