خلافا لما تم تداوله ..... هذا هو سبب وفاة أشهر الممثلات الهنديات بدبي ﻿

كشف التقرير الطبي الذي خضعت له جثة الممثلة الهندية الراحلة ''سريديفي كابور'' أواخر الأسبوع المنصرم أن الأخيرة توفيت نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية بدبي عقب فقدانها الوعي وليس بسبب تعرضها لأزمة

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كشف التقرير الطبي الذي خضعت له جثة الممثلة الهندية الراحلة ''سريديفي كابور'' أواخر الأسبوع المنصرم أن الأخيرة توفيت نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية بدبي عقب فقدانها الوعي وليس بسبب تعرضها لأزمة قلبية.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن النيابة العامة في دبي، قررت اليوم الثلاثاء، تسليم جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إلى ذويها، بعد أن انتهت التحقيقات، وبهذا يتم إغلاق ملف حادث وفاتها بشكل نهائي.

وكانت عائلة النجمة البوليوودية أعلنت الأحد وفاتها في دبي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء ''برس تراست أوف إينديا'' (بي تي آي)، مضيفة أن الممثلة البالغة قيد حياتها 54 عاما أصيبت على ما يبدو ''بأزمة قلبية'' بعد مشاركتها في حفل زفاف أحد أقربائها مساء السبت الماضي في دبي.