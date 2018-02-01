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بالفيديو..بعد إصدارها حكما قضائيا حول اتفاق الصيد البحري.. هكذا رد أخنوش بقوة على محكمة العدل الأوروبية

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 14:08 بالفيديو..بعد إصدارها حكما قضائيا حول اتفاق الصيد البحري.. هكذا رد أخنوش بقوة على محكمة العدل الأوروبية | بوليتيك
بالفيديو..بعد إصدارها حكما قضائيا حول اتفاق الصيد البحري.. هكذا رد أخنوش بقوة على محكمة العدل الأوروبية
اعتبر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي يسير في الإتحاه الصحيح، مؤكدا أن قرار محكمة العدل

شــوف تيفي:

اعتبر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي يسير في الإتحاه الصحيح، مؤكدا أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يومه الثلاثاء بخصوص هذا الإتفاق، لم يساير موقف ورأي المدعي العام، الذي يوصي بحظر عمليات الصيد في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد أخنوش في تصريح صحفي يومه الثلاثاء، تعقيبا على قرار المحكمة الأوروبية، أن الحكم الصادر عن هذه الأخيرة، لم يعط أي دور لكيان الإنفصال "البوليساريو" في هذه القضية التي تسعى بعض الجهات إلى استغلال قرار المحكمة الأوروبية سياسيا ، كما يضيف الوزير، أن القرار ترك باب النقاش مفتوحا بين الجانبين لإغناء الإتفاق وتطويره مستقبلا.

ولمزيد من التوضيح قال أخنوش في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أن الجانب الأوروبي لا يبدي أي اعتراض في سياق مفاوضاته المستقبلية على تجديد الإتفاق، على مسألة ارتباط المغرب بأقاليمه الجنوبية كشرط لضمان سريان مفعول هذا البروتوكول، مبرزا في الوقت ذاته، أن قرار محكمة العدل الدولية أشار إلى أن الإحداثيات المتضمنة في الإتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية، وهو الأمر الذي يسعى المغرب إلى إبرازه بالشكل المطلوب لضمان تنمية أكبر لفائدة ساكنة هذه الأقاليم المغربية، وذلك في إطار حوار مع الأوروبيين حول كيفية بناء اتفاق أكثر قوة في المستقبل، يبرز المتحدث ذاته.

أخنوش الذي نوه بمتانة الشراكة التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي، قال أن ما يقال عن بروتوكول الصيد البحري يسري أيضا على الإتفاق الفلاحي، مؤكدا أن مستقبل المفاوضات بين المغرب والإتحاد الأوروبي سيأخذ في حسبانه ضرورة تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وذلك في الوقت الذي أشار إلى أن نشاط الصيد سيستمر إلى نهاية الفترة المنصوص عليها في الإتفاق، أي شهر يوليوز المقبل، في انتظار بدء المفاوضات بين الجانبين من أجل المستقبل.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب محكمة العدل الأوروبية اتفاق أخنوش الصيد البحري

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