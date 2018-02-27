بالصور..فنانون مغاربة يتمنون الشفاء العاجل للملك محمد السادس ﻿

مباشرة بعد الإعلان عن نجاح العملية التي أجراها الملك محمد السادس بفرنسا، تفاعل العديد من الفنانين بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور الملك ووضع تدوينات وتعليقات، تمنوا من خلالها الشفاء

''شوف تيفي''

مباشرة بعد الإعلان عن نجاح العملية التي أجراها الملك محمد السادس بفرنسا، تفاعل العديد من الفنانين بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور الملك ووضع تدوينات وتعليقات، تمنوا من خلالها الشفاء العاجل للملك.

ووضع مجموعة من الفنانين ومن بينهم الدوزي والمجرد وتوفيق حازيب الملقب بـ ''البيغ'' والمنتج العالمي ''ريدوان''، صورا للملك وتدوينات، تمنوا من خلالها الصحة والسلامة والشفاء للملك.

وتفاعل عشاق هؤلاء الفنانين، حيث تمنى النشطاء المغاربة الشفاء العاجل للملك محمد السادس وأن يعود إلى أرض الوطن قريبا وهو في حالة صحية جيدة.