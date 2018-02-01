نيمار سيغيب عن الميادين لمدة طويلة واحتمال إجراء عملية جراحية ﻿

من المقرر أن يخضع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان لعملية جراحية على مستوى كاحل قدمه اليمنى عقب تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة مارسيليا الأحد المنقضي .

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من المقرر أن يخضع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان لعملية جراحية على مستوى كاحل قدمه اليمنى عقب تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة مارسيليا الأحد المنقضي .

وحسب ما وأوردت شبكة ''غلوبو إسبورت'' فإنه من المحتمل أن يغيب نيمار دا سيلفا عن الميادين لمدة طويلة نظرا لخطورة إصابته وبذلك سيكون غيابه عن مباراة إياب مباراة ريال مدريد باريس سان جيرمان يوم 6 مارس لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت فعاليات النادي الباريسي تُراهن على البرازيلي من أجل قلب تأخر لقاء الذهاب إلى انتصار في الإياب أمام النادي الملكي، بعد الهزيمة بثلاثة أهداف لهدف بملعب ''سانتياغو برنابيو ».