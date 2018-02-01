شيرين عبد الوهاب مشات فيها وها شحال حكمات عليها المحكمة ﻿

أدانت محكمة جنح المقطم بالقاهرة، صباح يومه الثلاثاء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالحبس لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة الإساءة لمصر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ''تصريحات

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أدانت محكمة جنح المقطم بالقاهرة، صباح يومه الثلاثاء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالحبس لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة الإساءة لمصر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ''تصريحات البلهارسيا »، إضافة إلى تعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، و50 جنيه أتعاب محاماة .

وحسب ما كشف عنه موقع اليوم السابع، فإن المحكمة تابعت الفنانة المصرية في المنسوب إليها ، حيث أن الأخيرة وفي إحدى حفلاتها الغنائية « طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية ''ماشربتش من نيلها''، فردت المطربة عليها ''هيجيلك بلهارسيا''، واستطردت ''اشربى مياه افيان أحسن ».

وأضاف ، بأنه فى الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذى أضحك الجمهور بصورة تعنى إهانة للدولة المصرية.